L'arrivo di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo ha ovviamente spianato i rapporti tra Jorge Mendes e la Juventus che prima di questa estate non avevano mai fatto neanche un affare insieme. Le cose, però, sono cambiate nel giro di un paio di mesi e ora il super agente portoghese potrebbe lavorare in sinergia con la Juventus anche per altre operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. In quest'ottica occhio al nome di Stefano Sturaro che è cercato da mezza Premier League e che la Juventus vuol cedere per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Come scrive Tuttosport, i club in pole in questo momento sono West Ham e Wolverhampton. Proprio coi Wolves Mendes è solito fare affari.