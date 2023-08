La Juve non si ferma più. Se si parla di colpi in prospettiva, si intende. Perché il mercato dei grandi, quello diretto per Max Allegri e la prima squadra, si è arenato attorno all'acquisto di Timothy Weah, rafforzato dai soli rientri dai prestiti di Andrea Cambiaso e Hans Nicolussi Caviglia. Senza cessioni eccellenti non c'è stato quindi margine per arrivare agli obiettivi prioritari, né a quelli secondari in realtà. Ma in prospettiva il lavoro della squadra mercato bianconera è proseguito senza grosse soste, gli investimenti reali sono stati effettuati in tal senso. Ancora in questi ultimi giorni di mercato: così dopo il prolungamento di contratto di Kenan Yildiz e l'acquisto di Livano Comenencia (leggi qui) , arriva anche di Dikeni Salifou dal Werder Brema.AFFARE FATTO - Operazione in dirittura d'arrivo, la Juve si assicura il centrocampista difensivo tedesco (origini togolesi) classe 2003 in prestito con diritto di riscatto. Mentre Salifou verrà aggregato a sua volta alla Next Gen per cominciare la sua scalata all'interno del mondo bianconero.