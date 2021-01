Non c'è solo la Juve su Gianluca Scamacca. Come scrive Tuttosport, anche il Bologna pensa all'attaccante del Sassuolo ora in prestito al Genoa. I rossoblù aspettano, ma pensano al classe '99 e, nel frattempo, studiano le alternative: Swiderski del Paok Salonicco e Jean-Pierre Nsame dello Young Boys.