In estateha fatto da apripista:, sola andata. Ci ha messo pochi mesi l’attaccante 16enne a conquistarsi un ruolo di primo piano nella Primavera allenata da Baldini, arrivando pure ad esordire in Serie C con l’Under 23 di Zironelli. E adesso potrebbe raggiungerlo a Torino un altro talento blaugrana. Si chiamal’ultima idea della Juve proveniente dalla Masia.