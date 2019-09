"Live ahead", "vivi avanti". Lo slogan lanciato in estate dalla Juventus anticipa il piano di sviluppo per il quinquennio 2019-2024. L'imminente aumento di capitale da 300 milioni di euro (il terzo negli ultimi 20 anni dopo quello da 105 milioni nel 2007 e di 120 milioni nel 2011) non servirà a ripianare i debiti (463,5 milioni), ma per "finanziare gli investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva" e per "sostenere la strategia commerciale per l'incremento dei ricavi e della visibilità del brand Juventus nei mercati internazionali".



STADIO - Sempre secondo Tuttosport, il club bianconero sta valutando di costruire un altro piccolo impianto prefabbricato nelle vicinanze dell'Allianz Stadium dove ora c'è il vecchio palazzetto ormai in disuso con una capienza tra i 3500 e i 5000 posti, che ospiterebbe le gare dell'Under 23 e della Juventus Women. Pronte con la Primavera ad allenarsi nella stessa area della prima squadra, lasciando Vinovo solo per le altre giovanili. I costi si aggirano sui 7-8 milioni, mentre i tempi di costruzione tra i 6 e i 12 mesi.



MERCATO - L'obiettivo è continuare ad acquistare i più forti calciatori al mondo come è accaduto con De Ligt, arrivato un anno dopo Cristiano Ronaldo. Una squadra di campioni vince, quindi aumenta il proprio appeal commerciale e i ricavi per alimentare l'acquisto di altri campioni come ad esempio Pogba (Manchester United), Mbappé (PSG), Joao Felix (Atletico Madrid) e Salah (Liverpool).