Un anno fa a quest'ora la Juve era in pieno toto-nome. Per scegliere il nuovo allenatore. Sul web si leggeva di tutto, sui cellulari arrivavano audio e foto di ogni tipo: da Paratici che aveva incontrato l'agente a chi giurava di averlo visto partire in direzione UK, ovviamente per incontrare Pep Guardiola.Due mondi che si incrociavano, si scambiavano idee e spesso insulti di ogni tipo. Non tutti ci hanno fatto una belle figura.