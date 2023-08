Moise Kean non ci sarà con l'Udinese nella prima della Juve in campionato. A rivelarlo è stato Allegri, in conferenza stampa. Queste le parole dell'allenatore: "Abbiamo Milik, abbiamo Kean che purtroppo ha preso un colpo e domani non sarà a disposizione, abbiamo Yildiz. Per cui sono molto soddisfatto del nostro attacco".