Rivoluzione, non solo a parole. La prossima estate la Juventus rischia di cambiare completamente volto in attacco, dove solo Dusan Vlahovic, al momento, è una garanzia per Massimiliano Allegridel quale ha parlato ieri al Salone del Libro di Torino: "Speriamo di ritrovare la nostra intesa sul campo, che è rimasta a Firenze. Non vedo l'ora di giocare con lui, per scendere in campo e lottare con lui, e vincere insieme". C'è però un problema,al momento è al lavoro per recuperare dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata il 9 gennaio scorso durante Roma-Juventus, per vederlo di nuovo in campo servirà attendereNell'attesache possano completarsi con Vlahovic.dopo aver deciso di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala, la Juve ha fatto la stessa scelta con Federico Bernardeschi, che partirà dopo cinque anni in bianconero, due perdite alle quali probabilmente si aggiungeranno Moises, offerto in questi giorni a West Ham e Paris Saint-Germain, e. Arrivabene non ha nessuna intenzione di spendere 35 milioni per riscattarlo dall'Atletico Madrid, a fine giusto Alvaro tornerà in Spagna, farà ritorno solo se i colchoneros accetteranno la proposta da 15 milioni più 5 di bonus.Parallelamente la Juve è al lavoro in entrata. Il nome più vicino è quello di, che potrebbe firmare un contratto fino al 2023, con opzione fino al 2024, un profilo esperto comeper il quale è stata formalizzata una proposta ai suoi agenti. Piace, ma al momento non c'è una trattativa in piedi,. Il tempo di certo non manca, la Juve si rinnoverà, con l'obiettivo di diventare più forte.