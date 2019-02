Secondo il Daily Mirror, c'è una concorrente in meno per la Juventus nella strada a Tanguy Ndombele. Il nome del centrocampista del Lione figura da tempo anche nella lista del Manchester City, ma il problema risiede nella valutazione fatta dal presidente Aulas, che vuole almeno 90 milioni di euro per cederlo. Una cifra che avrebbe spinto Pep Guardiola a cambiare obiettivo: i Citizens sono pronti a mollare Ndombele per fiondarsi su Saul Ñiguez dell’Atlético Madrid.