La Juventus dice addio a un attaccante della Primavera e Campione d'Europa in carica con l'Italia Under 19 che passa a titolo definitivo al Salisburgo in Austria. Si tratta di Nicolò Turco, classe 2004 che è firmerà presto un contratto fino al 30 giugno 2027 con i club che stanno finalizzando gli ultimi dettagli.