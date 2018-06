Arnel, centrocampista arrivato dall'Empoli e smistato nella Primavera di Dal Canto, non sarà riscattato dalla Juventus. È quanto afferma il Corriere dello Sport che spiega come i bianconeri non spenderanno i cinque milioni di euro previsti per il riscatto. Il ragazzo, quindi, tornerà all'Empoli con il club toscano che deciderà il futuro del ragazzo.