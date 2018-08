Luca Marrone è pronto a iniziare una nuova avventura in una carriera che lo ha portato già in diverse piazze lontane dalla Juventus. Per il centrocampista classe '90 il prossimo passo potrebbe rappresentare un ritorno, all'Hellas Verona, in cui ha già militato per 6 mesi nel 2016. Ora che sulla panchina scaligera siede Fabio Grosso, Marrone potrebbe tornare con piacere per la prossima stagione. Lo riporta Il Corriere di Verona.