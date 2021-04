Il nome nuovo per la fascia sinistra della Juventus è quello di José Luis Gaya. Il terzino del Valencia è andato in gol nell'ultima partita e nell'ultimo periodo ha attirato anche l'attenzione dell'Atletico Madrid. A raccontarlo è Todofichajes, secondo il quale i Colchoneros non sarebbero contenti delle prestazioni di Renan Lodi. Il club biancorosso è pronto ad arrivare a un'offerta di 30 milioni di euro più altri 5 di bonus. Ora bisogna capire se la Juve sarà in grado di pareggiare la proposta degli spagnoli.