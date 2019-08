Quale futuro per Marko Pjaca? L'esterno offensivo della Juventus, rientrato dal prestito alla Fiorentina, è ancora alle prese con problemi fisici. Come scrive Tuttosport, però, c'è un club che ha mostrato interesse: il Verona. I bianconeri vogliono fare come successo con Sturaro allo Sporting: cedere il giocatore in prestito, finire le cure a Torino e poi volare in gialloblù.