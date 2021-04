Tra i tanti temi in ballo in casa Juventus, la dirigenza si dovrà occupare di tutti quei giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti a fine stagione. Tra questi c’è Douglas Costa, che rientrerà alla base in attesa di conoscere il suo futuro. La sua annata al Bayern Monaco in prestito secco non è stata esaltante ed i bavaresi non hanno intenzione di imbastire una trattativa per il riscatto. Inoltre, un'altra squadra si sarebbe ritirata dalla corsa al brasiliano. Stando a quanto riporta Globo Esporte, il Gremio avrebbe mollato la presa per Douglas Costa a causa delle alte richieste d’ingaggio.