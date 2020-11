Un Real Madrid in uno stato di forma tutt’altro che esaltante, reduce dal pareggio contro il Villarreal, si appresta ad affrontare l’Inter in Champions League, mercoledì sera. Tra coloro che non stanno contribuendo alla causa madridista per diverse ragioni è Isco, relegato il più delle volte in panchina da Zinedine Zidane. È sul taccuino della Juventus da diversi anni, ma per il fantasista spagnolo hanno iniziato a suonare le sirene inglesi. Come riporta Marca, infatti, c’è l’Everton sulle tracce di Isco, su espressa richiesta del tecnico Carlo Ancelotti.