Idee per gennaio, idee che possono diventare realtà oppure, all'occorrenza, anche progetti da rimandare all'estate.. Sì, perché il Mondiale invernale darà modo a tutte le squadre di ragionare con più calma sulla sessione di gennaio e impostare operazioni preziose, sia per sistemare la rosa per il finale di stagione, sia per anticipare la concorrenza in vista dell'estate. E, ovviamente, la Juventus non può essere da meno.