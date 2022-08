La Juventus ha individuato in Arkadiusz Milik la pista più facilmente percorribile per rinforzare il proprio attacco e dare a Massimiliano Allegri un vice-Vlahovic. Con l'ex-Napoli l'intesa è già stata trovata per un contratto triennale con un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. La formula del contratto, riporta la stampa francese, varrà anche in caso di passaggio a titolo definitivo del giocatore alla Juve se il club bianconero eserciterà il diritto di riscatto a 10 milioni di euro dal Marsiglia.