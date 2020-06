Amauri, ex attaccante bianconero, è intervenuto a tuttojuve.com, spiegando: "Barzagli? Ho la sensazione che ritornerà a farne parte. La Juve vuole sempre con sé i propri campioni, vogliono che siano degli esempi per quelli che arriveranno dopo. Oggi possiamo dire che il marchio è cresciuto ancora di più in tutto il mondo e continuerà ad espandersi".