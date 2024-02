Juve, un ex è sicuro: 'Nessuno meglio di Allegri, trovarne uno migliore è difficile'

L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha rilasciato una intervista a Radio Bianconera e ha analizzato il difficile momento della Juventus, squadra che ha raccolto due soli punti nelle ultime quattro partite di Serie A: "Credo che non ci sia nessuno meglio di Allegri per capire come uscire da questa situazione, sa cosa possono dare i suoi calciatori. A me piace molto giocare con le tre punte, poi bisogna avere gli uomini adatti per questo tipo di gioco. In questo momento la Juventus ha bisogno di fare prestazioni più convincenti. Tranne le ultime 3-4 partite ha fatto un ottimo campionato".



COS’E’ SUCCESSO - “Da fuori è difficile dirlo, magari qualche episodio negativo influisce in una partita. Certamente la Juve stava facendo un campionato eccellente, ci sta un periodo di appannamento. Alla fine bel gioco o meno, conta soltanto vincere. La Juve è pragmatica, sta facendo con gli uomini a disposizione un grande campionato".



JUVE-ALLEGRI - "Credo che il cambiamento dipenda solo da lui. Magari si può sentire di non dare di più ai calciatori e dice addio. Ma io non lo cambierei, trovare uno migliore è difficile. Fino a due anni fa si criticava Inzaghi, ora sta andando benissimo, ci stanno annate storte. Bisogna dare tempo di costruirsi e la Juve è molto giovane. Ci vuole tempo e mi terrei Allegri. In caso si addio chi può essere meglio di Allegri? Non lo so proprio. Non credo che neanche la Juve voglia cambiare. Oggi non vedo una figura carismatica che possa prendere il suo posto sulla panchina bianconera. Uno alla Lippi? Tutte le squadre vorrebbero lui o uno come lui. E' uno dei più grandi allenatori che l'Italia abbia mai avuto. Certamente uno come Lippi farebbe comodo a tante. Ma non ne nascono tanti come lui".