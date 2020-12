Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla dei bianconeri a TuttoJuve.com: "Khedira da reintegrare? Obiettivamente non si può fare un tema di discussione, non si sa quasi più nulla di lui. Se Khedira dovesse ritornare ad esser quello che si conosceva una volta può far più che bene, altrimenti è inutile".



SU DYBALA - "L'ho conosciuto personalmente, è una persona molto professionale che ama il calcio. Nei momenti di difficoltà deve tirare giù la testa e lavorare ancora più sodo, perché non c'è scritto da nessuna parte che campi di rendita per quello che hai fatto nel recente passato. Mi auguro di vederlo in campo con Ronaldo e Morata, sarebbe fantastico. C'è un altro giocatore che deve ritrovarsi, si chiama Bentancur. Lo scorso anno ha dimostrato di essere un grande, adesso invece sembra un po' sfiduciato. Pirlo gli preferisce Arthur e Rabiot, quando entra non mi entusiasma. Rodrigo deve far di tutto per riprendersi la titolarità che si è guadagnato sul campo, specialmente in un centrocampo in cui ancora nessuno ha le chiavi in mano. Le strade sono due: o ti abbatti, oppure ritorni protagonista. E lui può farcela".