Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, parla a Tuttojuve, dicendo la sua sulle questioni di casa bianconera: "Pjanic? Ci credo molto poco ai ritorni, solo qualche volta è successo che è andato tutto bene. Pjanic forse non andava venduto lo scorso anno, ma ha già superato i trent'anni e direi, dunque, di andare verso altre soluzioni. Rimpianto Donnarumma? Donnarumma è davvero un gran portiere, ancora molto giovane e già in possesso di esperienza a livello nazionale. Però il discorso da fare è sempre quello di quanto si vuol spendere per un estremo difensore, perché potrebbe essere un rimpianto ma a questi prezzi devi fare delle considerazioni. La Juve non è che proprio sprovvista di un ottimo portiere, Szczesny è molto bravo".