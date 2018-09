Pablo Moreno, talento classe 2002 arrivato in estate dal Barcellona, ha già mostrato ottime cose in questo inizio di stagione con la maglia della Juventus Primavera (decisivo nell'esordio contro il Valencia in Youth League). La crescita dell'attaccante lo ha portato in questi giorni ad allenarsi con la prima squadra, agli ordini di Max Allegri e al fianco di Cristiano Ronaldo.