Potrebbe essere in Serie B il futuro di Stephy Mavididi. Il giovanissimo attaccante bianconero, aggregato alla Juventus Under 23, è infatti l’oggetto del desiderio del Benevento. I campani sono in trattativa con la dirigenza della Juve onde identificare la formula adatta per il trasferimento del giocatore. Inglese, nato il 31 maggio 1998, Mavididi si è trasferito alla Juventus nell'estate del 2018 quando i bianconeri hanno versato 2 milioni di euro nelle casse dell'Arsenal. Nella stagione 2018/19, il giovane ha disputato il campionato di Serie C mettendo a referto 32 presenze condite da 6 goal. Il 13 aprile scorso il giocatore ha esordito in Serie A nella partita che la Juve ha disputato sul campo della Spal.