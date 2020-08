Rivoluzione. L'arrivo di Andreaha riportato positività in casa bianconera dopo la parentesiche aveva lasciato qualche muso lungo. Il nuovo allenatore ha le idee chiare sul mercato: dall'ultimo acquistoalla pista, che ha superato Milik nelle preferenze dell'ex centrocampista. I bianconeri voltano pagina, si cambia:- Per questo saranno fondamentali i giocatori in grado poter ricoprire più ruoli: Cuadrado e Arthur, Kulusevski e Bentancur.. La sua posizione naturale è quella di terzino destro dove con Sarri - spostato ogni tanto anche sulla fascia mancina - ha totalizzato 32 presenze e 2 gol., quando ai tempi del Manchester City Pep Guardiola l'ha provato in quel ruolo. Risultato? 7-0 allo Schalke, 5-0 al Liverpool e 3-1 (da subentrato) al Watford. Mica male.- Non solo, in caso d'emergenza il brasiliano si adatterebbe anche largo a destra in un centrocampo a cinque,. Insomma, con Pirlo in panchina Danilo può rilanciarsi e diventare un vero e proprio jolly nel mazzo bianconero.. L'arrivo del nuovo allenatore potrebbe portare nuovi stimoli al difensore brasiliano: Pirlo cala la carta Danilo, un jolly per la Juve.