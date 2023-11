Tra i tanti giovani in prestito in giro per l'Italia la Juventus sta monitorando anche Tommaso Barbieri, ex Novara e 9 presenze quest'anno in B col Pisa. Alla vigilia della gara dell'Under 21 contro San Marino per la fase a gironi della qualificazione all'Europeo di categoria, il terzino ha mandato un messaggio alla Juve: "Per ora sono concentrato sul Pisa, ma è chiaro che in futuro spero di tornare alla Juventus".