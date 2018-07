Adrien, centrocampista francese classe 1995 del PSG è il preferito della Juventus per "sostituire" Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco che, in queste ore, è al centro di diverse voci di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore francese piace ai bianconeri per qualità tecniche, giovane età e situazione contrattuale favorevole, visto che Rabiot è in scadenza con i parigini nel giugno del 2019.