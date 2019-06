Il Real Madrid ha raggiunto l'accordo per l'acquisto di Ferland Mendy, talentuoso terzino sinistro del Lione, seguito con grande interesse anche dalla Juventus sul mercato. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, sarebbe tutto fatto: i Blancos sono pronti a pagare 50 milioni di euro per il suo cartellino, hanno l'accordo con il calciatore e manca soltanto l'ufficialità per definire l'affare come concluso. Brutte notizie per i bianconeri, che però ne possono approfittare: Mendy può favorire la partenza di Marcelo da Madrid, con la Juventus alla finestra per portarlo a Torino.