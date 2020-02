Giorgio Calabrese, nutrizionista, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della dieta che segue Cristiano Ronaldo, stella della Juve: "Ronaldo ha una cultura portoghese contaminata poi da quella anglosassone: non nasce come noi con la pasta... Con grande diligenza nel tempo ha seguito una dieta quasi iperproteica per sostituire i carboidrati. Vietate, invece, le bevande gassate: centrifugati ed estratti aiutano a non eccitare troppo lo stomaco con i succhi gastrici. E poi “gioca” ancora con la crioterapia per ridurre i fattori infiammatori. A 35 anni, però, è un atleta maturo: oltre a fargli gli auguri, gli consiglio di immettere sempre più carboidrati complessi (pasta e riso integrale) e legumi per avere le stesse proteine di prima senza ricorrere a quelle “animali” che hanno grassi saturi. Di certo, anche una dieta attentissima gli ha garantito di essere ancora una Ferrari! Se poi dovesse vincere la Champions potrebbe pure fare qualche strappo alla regola... E che brindi con spumante italiano in onore della nuova patria, anche a tavola".