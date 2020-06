Chelsea attivissimo sul mercato. Oltre agli obiettivi Werner (affare vicino alla chiusura) e Kai Havertz, i Blues sono al lavoro per rinforzare la retroguardia, in particolare le corsie laterali, con Emerson Palmieri e Marcos Alonso non sicuri della permanenza (ci sono rispettivamente Juve e Inter) Il primo nome sul taccuino della dirigenza londinese è Ben Chilwell, ma nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi Layvin Kurzawa, terzino in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germian. È quanto riporta il Daily Express, secondo cui il Chelsea avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del francese, che nel mercato invernale era stato ad un passo dalla Juventus nell’ambito di uno scambio con Mattia De Sciglio.