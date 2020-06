Seguito in passato anche dalla Juventus, Angel Gomes lascerà a zero il Manchester United, visto il contratto in scadenza domani. Lo conferma il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer: ​"Non ho avuto novità ieri serao stamattina, quindi sembra non abbiano l'accordo. Lascerà il club? La risposta è breve: sì".