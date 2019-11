L'affare Mario Mandzukic al Manchester United rischia di saltare. Ne è certo il The Atletic che sottolinea come la dirigenza dei Red Devils non sia convinta della bontà dell'affare con la Juventus principalmente per la tenuta fisica del giocatore, che di fatto è fermo da inizio stagione e si allena da solo alla Continassa. I Red Devils hanno bisogno di un rinforzo abile e arruolabile fin da subito e investire su un giocatore che non lo è non è la strategia giusta.