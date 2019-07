20 anni al Milan. Responsabile di Milan Lab, nato nel 2002. L'addio, poi, un'estate fa. E ora una nuova avventura. Daniele Tognaccini è pronto a ripartire dopo una stagione ai box e lo farà, come scrive la Gazzetta dello Sport, in maglia bianconera. Sì, perché uno degli artefici degli anni d'oro ancelottiani entrerà a far parte dello staff di Maurizio Sarri alla Juventus.



"È mio grande amico, abitiamo a pochi chilometri di distanza. Ogni volta che ci incontriamo mi chiede, si vuole informare. Lui è innamorato dei dati. Mi ha anche chiesto di seguirlo al Chelsea, ma ora intendo rallentare i ritmi lavorativi. Ho un progetto nel campo del turismo e un altro con una società di calcio americana" le parole di Tognaccini lo scorso settembre al Corriere della Sera. Entrambi del Valdarno, entrambi appassionati di numeri e dati, ora i due amici sono pronti a lavorare insieme. Alla Juve. Perché Tognaccini vuole riprendere il ritmo.