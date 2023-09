Il calendario ha voluto che più velocemente di così non avrebbe nemmeno potuto provarci. Unico turno infrasettimanale della stagione, all'Allianz Stadium arriva il Lecce rivelazione con un punto e un giorno di riposo in più. Tra scorie mentali e fisiche da smaltire, a disposizione di Max Allegri ci saranno state 72 ore o poco più dal triplice fischio del flop col Sassuolo e quello iniziale con il Lecce. Ci sarà quindi anche o soprattutto questo fattore nel determinare le scelte di formazione per questa sfida che incombe, per questo autentico esame di maturità da affrontare per dimostrare di saper reagire subito.i. Era atteso per esempio il cambio in porta come spesso capitato in queste situazioni, ora un turno di riposo per Wojciechpotrebbe sembrare a qualcuno una bocciatura a cui nessuno pensa in realtà alla Continassa pure effettuando la staffetta con Mattia. In difesa reclama spazio per la prima presenza Daniele, sulla carta vice-, nei fatti è più probabile un turno di riposo per Federico(o). A centrocampo via libera a Nicolòdal 1', gli altri cambiamenti riguarderanno le fasce con Andreae Timothypronti a ritrovare una maglia da titolare. E davanti? Se Federicoe Dusanstanno bene, giocano comunque loro nonostante Areke Moise(in rigoroso ordine di preferenza) avessero già incassato la speranza di giocarsela dal primo minuto contro il Lecce.