Non è ancora tornato stabilmente al centro sportivo della Continassa, ma Massimiliano Allegri sta già lavorando attivamente alla prossima Juventus. Reparto per reparto, perché ci saranno da apportare dei ritocchi in ogni zona del campo. Stando a quanto riporta Tuttosport, per quanto riguarda i terzini, i due inamovibili sono Cuadrado e Danilo. Alex Sandro è la pedina sacrificabile, soprattutto qualora il Chelsea accettasse uno scambio con Emerson Palmieri, fresco vincitore della Champions League su cui ci sono anche Inter e Napoli.