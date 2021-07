Cristianosi sta godendo giorni di riposo, dopo glicol, mentre lasi raduna oggi in vista della stagione 2021/22. Nei pensieri dei tifosi bianconeri, però, il portoghese è sempre presente, tanto che un fan juventino, che ha aspettato Pavel Nedved fuori dai cancelli, mentre si faceva fare un autografo ha fatto la fatidica domanda:Con il sorriso, Pavel, vice presidente della Juventus, ha rassicurato il tifoso: "Arriva, arriva". Come arriverà Jorge Mendes, agente di CR7, per incontrare la dirigenza bianconera e così discutere del futuro del fuoriclasse portoghese, capocannoniere a Euro2020, in scadenza di contratto tra un anno.