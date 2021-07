Visto in Italia con la maglia della Juve, Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco, non rinnova coi bavaresi. E, come scrive la Bild, il giocatore, che ha chiesto 12 milioni di euro a stagione, è sul mercato: classe '96, il francese piace a City, Chelsea e Liverpool, coi tedeschi che chiedono 90 milioni di euro per il suo cartellino.