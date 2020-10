Daouda Peeters, centrocampista della Juventus Under 23, rivela un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo dal ritiro della nazionale belga ai microfoni di RTBF: "In allenamento lo staff tecnico ci dice di stare attenti quando affrontiamo Ronaldo, perché rappresenta una grande capitale per il club. Da giovane, non è sempre facile perché ti vuoi metterti in mostra e mettere il piede, ma bisogna stare attenti".



SULLA JUVE - "Tutto è andato molto velocemente per me. Ho giocato in un piccolo club, il KFC Ezaart Sport. Poi mi sono trasferito a Lierse e a 16 anni ho firmato per il Bruges. A 18 anni mi sono ritrovato alla Sampdoria e, quando dopo sei mesi la Juventus ha ha mostrato il suo interesse, ho pensato che fosse uno scherzo. La prima volta che entri nello questo spogliatoio, è uno shock. Vedi tutte le stelle davanti a te, è come se questi giocatori uscissero dalla TV. Poi, dopo, diventa una routine".