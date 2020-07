La Juventus ha provato a prenderlo a parametro zero per replicare l'affare Pogba, ma alla fine il centrocampista olandese Tahith Chong ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Manchester United. Per il giocatore però potrebbe aprirsi una nuova: il giocatore infatti lascerà i Red Devils in prestito per fare esperienza e trovare continuità. Difficilmente i bianconeri si faranno di nuovo avanti per Chong, che da svincolato poteva essere un affare ma in prestito secco avrebbe poco senso.