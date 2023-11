La Juventus Next Gen vuole risalire la classifica nel girone B di serie C e ha una nuova risorsa: da una settimana è tornato ad allenarsi in gruppo Diego Stramaccioni. Il forte difensore classe 2002 sta recuperando la condizione fisica dopo la lesione del crociato anteriore subita nello scorso marzo. Una buona notizia per mister Brambilla, Stramaccioni prepara il rientro in campo.