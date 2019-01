Cristian Romero è sicuramente una delle migliori rivelazioni in difesa dell'attuale Serie A. Il ds del Genoa Perinetti ha confermato che Inter e Juve hanno manifestato interesse, ma ad oggi, secondo Tuttosport, è la Juventus davanti. Il motivo? Stefano Sturaro, che è sempre più vicino dal rientrare in Italia con 6 mesi di anticipo e potrebbe essere girato proprio al Genoa come pedina di scambio per sbloccare la trattativa.