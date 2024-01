Juve: una cessione al Palermo per sbloccare Djalo

Tiago Djalò alla Juventus: l'affare si avvicina alla sua conclusione, il giocatore ha aperto alla soluzione bianconera subito, senza aspettare la scadenza di contratto a giugno, quando sarebbe pronta l'Inter. Ora i bianconeri, riporta Sky, devono trattare con il procuratore del portoghese. Per finalizzare l'acquisto, servirà una cessione, e questa è stata individuata nel centrocampista Filippo Ranocchia, ex Cremonese al momento in prestito all'Empoli, al Palermo in Serie B.