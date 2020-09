Affari in difesa, affari in uscita. Fabio Paratici è al lavoro per piazzare alcuni calciatori bianconeri, in uscita o in esubero dalla Juventus. Tra questi non solo Sami Khedira, ma anche Daniele Rugani: indietro nelle gerarchie di Pirlo, piace a Newcastle e West Ham in Premier League. La Juve riflette. Quasi tutto fatto, invece, per il trasferimento di Luca Pellegrini al Genoa: i rossoblu hanno battuto la concorrenza della Fiorentina e possono assicurarsi l'esterno mancino. De Sciglio, invece, secondo quanto riporta Sky Sport, può restare alla Juve.