Secondo il Sun, il Manchester United avrebbe deciso di non forzare la mano per tentare di convincere Sergio Ramos ad accasarsi a Old Trafford alla fine del suo contratto con il Real Madrid, a giugno 2021. Sul 34enne capitano dei Blancos ci sono anche l'interesse (molto forte) del Paris Saint Germain e quello (più debole, visto l'ingaggio quasi proibitivo di Ramos) della Juventus.