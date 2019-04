La Juventus studia l’offerta per Federico Chiesa. Come si legge su Tuttosport, Pavel Nedved e Fabio Paratici possono mettere sul tavolo 40-45 milioni più una contropartita tecnica per la Fiorentina. I nomi sono quelli di Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora, in prestito rispettivamente a Bologna e Udinese.