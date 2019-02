Il Wanda Metropolitano ospita il match di questa sera tra Juve e Atletico Madrid. Nel nuovo impianto dei Colchoneros c'è una regola sacra. Come riporta Sky Sport, nessun calciatore di nessuna squadra è autorizzato a calpestare il grosso logo dell'Atletico Madrid presente all'uscita degli spogliatoi, prima del terreno di gioco. I calciatori, entrando in campo, dovranno passare a fianco allo stemma dei Colchoneros senza calpestarlo. Questa la regola sacra del Wanda Metropolitano che questa sera ospita uno degli ottavi di finale più attesi in tutta Europa.