Juventus e Milan pensano ad Arkadiuz Milik, attaccante del Napoli che non sembra più rientrare nei piani di Gattuso. Come scrivono in Inghilterra, però, in vantaggio c’è l’Arsenal, alla ricerca di un centravanti visto il futuro incerto di Aubamenyang. Attenzione anche a Chelsea e Manchester United, altri club interessati al polacco ex Ajax.