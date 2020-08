. Dopo la scelta di affidare la panchina a chi, inizialmente, era stato scelto come allenatore dell'Under 23, la società bianconera si ritroverà per aprire la nuova stagione: appuntamento a lunedì 24 agosto per inaugurare il nuovo ciclo, conche in prima persona si è mosso per scegliere la nuova guida tecnica. Che ha ancora tante questioni aperte sul tavolo.- Scelto Igorcome membro dello staff, che curerà specialmente la fase difensiva, Andreapuò iniziare a occuparsi di mercato, in sinergia con Fabio, e, soprattutto, di campo. Partiamo dal primo: al raduno arriveranno, che ha risolto tutti i problemi con il Barcellona, Luca, di rientro dal prestito al Cagliari, e tutti gli altri. Ma gli occhi saranno puntati specialmente su loro due, le novità più fresche: il brasiliano dovrà prendere l'eredità di, il giovane ex Roma può diventare uno dei proprietari della fascia sinistra bianconera. Facce in entrata, prime e non ultime, ma anche questioni in uscita da risolvere: come annunciato ieri, si presenterà regolarmente il 24, anche per conoscere il nuovo tecnico. Ha un anno di contratto e lo vuole rispettare, ma la Juve ha altre idee in testa. Non è da escludere una rescissione.Col mercato che regalerà, sicuramente, qualche cambiamento, c'è un campo che regala ad Andreaun'infermeria già piena:(che tratta il rinnovo di contratto e può diventare uomo mercato in uscita) è ko muscolarmente, uscito malconcio dalla sfida contro il Lione, vittima di una ricaduta; out anche, altri candidati a lasciare la Juve:Ko ancheche resterà fuori 3 mesi causa operazione alla spalla: per lui niente mercato in uscita, solo volontà di recupero. E infatti inizierà subito con la fisioterapia. Con Giorgiogià al lavoro, a disposizione ci saranno invece, recuperati. Ma tra infermeria e mercato, l'inizio diè sicuramente in salita.@AngeTaglieri88