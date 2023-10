Secondo El Chiringuito, Zinedine Zidane potrebbe tornare ad allenare il Real Madrid per la terza volta in carriera. L'ex campione bianconero sarebbe la prima opzione dei Blancos per il dopo Ancelotti, con il tecnico di Reggiolo destinato ad allenare la nazionale brasiliana. Per Zidane, ancora una volta, si allontanerebbe l'ipotesi Juventus.