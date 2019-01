Oggi la Juventus Under 16 è scesa in campo per la prima volta dopo la sentenza dello scorso 20 dicembre che ha squalificato tutta la squadra bianconera per i cori contro Napoli: ​25 giocatori squalificati (allora facevano parte dell'Under 15) per aver intonato cori discriminatori e gravemente offensivi nei confronti della squadra avversaria.